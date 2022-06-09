Валютный рынок в условиях войны: день 106-й

В четверг, 9 июня, работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в, уже ставшем привычным, особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в понедельник, 6 июня, общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте снизился на 8,12 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем, и составил 190,08 млн долларов. Почти все операции в этот день прошли в долларах США; в евро операций было всего на 1,16 млн долларов в эквиваленте.

По данным Нацбанка, 6 июня объем заявок на продажу валюты от клиентов был меньше, чем объем заявок на покупку на 5,6 млн долларов: на 192,3 млн долларов было подано заявок на покупку и на 186,7 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

На межбанковском валютном рынке также периодически совершаются операции в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 13:30 сегодняшнего дня евро покупают по 31,3627 гривен, а продают по 31,6763 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 9 июня вырос на 4193,38 млн, и составил 43060,05 млн гривен.

Курс наличного доллара в четверг почти не изменился, по сравнению со вчерашним днем. Так, если вчера в районе обеда доллар в столице продавали по 35,25-35,30 гривен, то сегодня, в то же самое время – по 35,20-35,25 гривен. Т.е., за сутки доллар подешевел примерно на 5 копеек.

Операторы наличного валютного рынка констатируют наступление периода летней стабилизации курса.

"Никому ничего не нужно: не покупают, не сдают", – прокомментировал порталу "Курс Украины" текущую ситуацию представитель одной крупной сети столичных обменных пунктов.

Евро на FOREX продолжает совершать резкие хаотичные движения вверх-вниз. Сегодня он торгуется в диапазоне 1,0693-1,0733 доллара, и уже четыре раза с начала дня менял направление движения. Цена наличного евро осталась на том же уровне, что и вчера. Сегодня в Киеве его продают по 37,65-37,80 гривен. Создается впечатление, что наличный рынок опять нашел уровень равновесия, т.е. цены, устраивающие и продавцов, и покупателей.

Российский рубль снова укрепляется. К обеду четверга доллар подешевел до 57,40 руб/$, т.е., стоит столько же, как и в 20-х числах прошлого месяца, когда он уже опускался до 56 руб/$.

Цена "криптовалюты №1" биткоина последние сутки колеблется в диапазоне 29900-30900$ за одну монету. К моменту написания данной статьи биткойн на популярной бирже﻿ торгуется в районе 30430$ за 1 BTC. По мнению аналитиков, цена биткоина в ближайшие дни будет изменяться в пределах 28000-32000$.