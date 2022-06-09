Кличко: КГГА лишила Минск статуса города-побратима Киева
Киевский городской совет на сегодняшнем заседании лишил Минск статуса города-побратима.
Об этом на своем официальном Телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева.
"Так что нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси. Страны, с территории которой летели ракеты в украинские города и поселки и происходило вторжение российских войск в наше государство", – добавил Кличко.