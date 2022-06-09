Кличко: КГГА лишила Минск статуса города-побратима Киева

Киевский городской совет на сегодняшнем заседании лишил Минск статуса города-побратима.

Об этом на своем официальном Телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева.