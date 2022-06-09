Советник мэра: оккупанты в Мариуполе отказались от поиска погибших под завалами

В Мариуполе оккупанты окончательно перешли на практику сноса домов и отказа от поиска тел погибших под завалами. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

На видео видно строительную технику, которая нагружает остатки разбомбленного дома на самосвал.

"Левобережный район. Район улиц Московская и Владимирская. Район больше всего пострадал от обстрелов российских Градов в конце февраля - начале марта. Люди были отрезаны от возможности уехать в условно безопасное место (на то время) в Центр Мариуполя" , - говорится в сообщении.

Андрющенко добавил, что неизвестно, сколько погибших до сих пор находится под завалами, однако тела не ищут, поэтому они будут похоронены на Левобережном мусоросборном полигоне.