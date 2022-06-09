Медуза: Пушилина и Пасечника могут заменить российскими чиновниками

Главарей так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника могут заменить российскими чиновниками, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет российское издание "Медуза".

Издание со ссылкой на близкий к администрации президента России источник пишет, что Пушилин и Пасечник могут лишиться своих постов. Причем уже в ближайшее время.

В частности, их могут заменить российскими чиновниками.

"Бардака распределения бюджетного финансирования мутными местными персонажами быть не должно. Деньги должны идти в правильном направлении" , - отметил собеседник.

"Медуза" отмечает, что эту информацию пока не удалось подтвердить официально.

Напомним, ранее украинская сторона сообщала, что главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин получил ранение в Лимане, однако информация не была подтверждена.

В марте главарь "ЛНР" Леонид Пасечник анонсировал проведение "референдумов" о присоединении оккупированного Донбасса к России.