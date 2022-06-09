В Кремле рассказали, когда закончится война с Украиной

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что война в Украине не закончится до тех пор, пока не "выполнят все задания" президента России Владимира Путина, сообщает Деловая столица.

Об этом Песков рассказал журналистам российских пропагандистских СМИ.

"Президент Путин очертил задачи специальной военной операции. Выполнение этих задач будет означать окончание этой специальной военной операции" , — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, оккупационная администрация Мелитополя срочно ищет дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники. Известно, что переоборудованный в морг городской мясокомбинат уже полностью заполнен телами убитых оккупантов.