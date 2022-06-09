Укрпочта выбирает дизайн новых марок: как они выглядят

Глава Укрпочты Игорь Смилянский сообщил, что стартовало онлайн-голосование за дизайн новой патриотической марки "Доброго вечора, ми з України!". У марки есть пять вариантов и жители Украины могут проголосовать, чтобы выбрать лучший дизайн, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

Как выглядят новые варианты марок

"Филателисты на месте? Сегодня стартует голосование за лучший эскиз к почтовой марке "Доброго вечора, ми з України!" , - сообщил Смилянский.

Он показал все пять вариантов новой марки: на одной изображены KALUSH Orchestra, которые выиграли Евровидение 2022, на второй - спина Путина и рука украинского солдата, на третьей - боевой гусь, на четвертой - трактор, который тянет российский танк, а на пятой - Півник.

Сколько будет длиться голосование

Временные рамки онлайн голосования ограничены - с 9 по 15 июня. Результаты голосования глава Укрпочты сообщит 15 июня. Запуск новой марки запланирован на июль.

"Хочу напомнить, что это первая полностью народная марка, где тематику и эскиз будут выбирать украинцы. Нам пришло около 1500 эскизов, я счастлив, что в Украине так много талантливых художников. Некоторых заприметил для дальнейшего сотрудничества" , - подчеркнул Смилянский.

Где можно проголосовать

Онлайн-голосование запустили в приложении "Дия".

Также проголосовать можно на официальных страницах Укрпочты: в Facebook и в Instagram, в Telegram. А еще на странице главы Укрпочты Игоря Смилянского в Telegram.