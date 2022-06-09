Медуза: Кремль хочет объединить оккупированные территории в отдельный федеральный округ

Россия готовит объединение оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, а также сепаратистские так называемые "ДНР" и "ЛНР" в отдельный федеральный округ РФ, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет издание "Медуза" со ссылкой на собеседников из администрации президента РФ.

"Округ должен появиться после того, как на этих территориях состоятся "референдумы" о присоединении к России. Присоединяться к действующим округам украинские территории не будут".

По информации собеседников издания, созданием округа занимается заместитель руководителя департамента администрации президента РФ по обеспечению дел Госсовета Борис Рапопорт. Он уже занимался вопросами оккупированного Россией Донбасса в 2014 году - тогда он занимал должность заместителя председателя управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ.

По информации издания, в Кремле сейчас обсуждаются две даты проведения псевдо "референдумов". Первая - "в середине июля, если ситуация на фронте позволит". И вторая, "более реальная" - 11 сентября, в единый день голосования в России (в этот же день пройдут губернаторские выборы).

Несколько политтехнологов, с которыми на условиях анонимности поговорило издание, рассказали, что уже получали предложения поработать "политруками" на украинских территориях. Им предлагались должности заместителей городов.

Напомним: