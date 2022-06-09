Посол Британии посетила Бучу

Посол Великобритании Мелинда Симмонс посетила Бучу, где оккупанты совершали преступления против мирных жителей, сообщает Новое время.

"Сегодня я посетила Бучу. Жители прошли через ад. Я посетила братскую могилу. Поговорила с родителями и детьми. Дети рассказывали о сиренах и стрельбе" , — написала она в своем Twitter.

Симмонс обсудила восстановление города с мэром Бучи, а вопросы правосудия — с прокурорами.

Посол также заявила, что гордится оказанием гуманитарной помощи городу Британией.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.