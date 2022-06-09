РосСМИ: в "ДНР" приговорили к смертной казни иностранцев, защищавших Украину

Российские СМИ сообщают, что на временно оккупированных территориях Донецкой области "приговорили" к смертной казни трех иностранных бойцов, защищавших Украину, сообщает Украинская правда.

Так называемый "верховный суд ДНР" вынес первый приговор иностранным бойцам, воевавшим на стороне Украины, которых они называют "наемниками". Речь идет о британцах Эйдене Аслине, Шоне Пиннере и марокканце Саадуне Брагиме.

Они осуждены к высшей мере наказания - расстрелу. Один из адвокатов Эйдена Аслина, Шона Пиннера и Саадуна Брагима заявил, что военные планируют обжаловать смертный приговор.