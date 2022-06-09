Госстат: инфляция в Украине выросла до 18% в годовом измерении

Рост потребительских цен в Украине в мае 2022 года в годовом измерении составил 18% против 16,4% по итогам апреля, 13,7% - по итогам марта, 10,7% - по итогам февраля и 10% - по итогам января, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.

В мае прошлого года инфляция составила 1,3%. По итогам апреля показатель инфляции год к году составлял 16,4%, 13,7% - по итогам марта, 10,7% - по итогам февраля и 10% - по итогам января

При этом в месячном отношении рост инфляции замедлился до 2,7% с 3,1% в апреле и 4,5% в марте, однако превысил 1,6% в феврале и 1,3% - в январе.

Базовая инфляция за прошедший месяц также уменьшилась до 1,4% с 3% в апреле и 3,8% - в марте. Однако с учетом 0,7% в мае 2021 года в годовом измерении она увеличилась до 13,7% с 13% по итогам апреля, 10,5% - по итогам марта, 8,2% - по итогам февраля и 7,6% - по итогам января.

За его первые пять месяцев 2022 года инфляция в Украине составила 13,9%, а базовая — 9,6%.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявлял, что инфляция в Украине по итогам мая составит 17%, к концу года превысит 20%.

2 июня правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 25% годовых.