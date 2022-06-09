Шольц: Путин еще не осознал своего провала в войне против Украины

Российский диктатор Владимир Путин не может осознать изначальной безнадежности своих планов по войне в Украине, считает канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Новое время.

Об этом пишет Bild.

Он напомнил, что Путину не удалось захватить Киев, поэтому он перекинул свои войска на Донбасс.

"Не сумев захватить всю Украину и отведя свои войска от Киева, он сейчас бомбит районы на востоке, особенно Донбасс, и, видимо, считает, что если он там все разбомбит, то потом это может стать частью Российской империи" , — заявил Шольц.

По словам канцлера, экономические санкции, которые были введены из-за агрессии РФ, уже начинают ограничивать возможности развития России. Путин сможет избавиться от санкций только в случае, если он «выведет войска и договориться о справедливом мире с Украиной».

Шольц заявил, что продолжает звонить кремлевскому диктатору Владимиру Путину чтобы напомнить ему, что его военная агрессия против Украины «не будет иметь успеха».