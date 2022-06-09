ОК "Юг": оккупанты перевозят свои семьи в Херсонскую область

Российские оккупанты перевозят свои семьи во временно захваченную Херсонскую область, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

"В Херсоне и некоторых городах области появляется информация, что военные оккупанты перевозят туда свои семьи" , — говорится в сообщении командования в Facebook.

Отмечается, что таким образом оккупанты пытаются убедить местных жителей, что они здесь навсегда.

"Сами же семьи оккупанты не скрывают своего восторга от уровня жизни в Херсонской области, который даже в условиях более 100-дневной оккупации в разы выше их родных российских регионов" , — добавили в ОК.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ находятся в 20 километрах от Херсона.