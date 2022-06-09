ОК "Юг": оккупанты перевозят свои семьи в Херсонскую область
Российские оккупанты перевозят свои семьи во временно захваченную Херсонскую область, сообщает Новое время.
Об этом сообщает Оперативное командование Юг.
"В Херсоне и некоторых городах области появляется информация, что военные оккупанты перевозят туда свои семьи", — говорится в сообщении командования в Facebook.
Отмечается, что таким образом оккупанты пытаются убедить местных жителей, что они здесь навсегда.
"Сами же семьи оккупанты не скрывают своего восторга от уровня жизни в Херсонской области, который даже в условиях более 100-дневной оккупации в разы выше их родных российских регионов", — добавили в ОК.
Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ находятся в 20 километрах от Херсона.