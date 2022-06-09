Зеленский подписал указ о санкциях против Путина

Зеленский подписал указ о санкциях против Путина
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российского президента Владимира Путина, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит ссылка﻿ на указ﻿ президента.

Согласно документу, санкции против Путина вводятся бессрочно. Они предполагают:

  • блокирование активов и имущества;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • запрет на вхождение в территориальные воды и воздушное пространства;
  • запрет на сделки по ценным бумагам;
  • отказ в предоставлении виз;
  • лишение государственных наград Украины и т. д.

Напомним, западные партнеры Украины ввели санкции против Путина еще в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения России.

В дальнейшем под западные санкции попали его бывшая жена, дочери, а также бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую называют матерью еще нескольких детей Путина.

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