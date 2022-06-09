Зеленский подписал указ о санкциях против Путина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российского президента Владимира Путина, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит ссылка на указ президента.
Согласно документу, санкции против Путина вводятся бессрочно. Они предполагают:
- блокирование активов и имущества;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- запрет на вхождение в территориальные воды и воздушное пространства;
- запрет на сделки по ценным бумагам;
- отказ в предоставлении виз;
- лишение государственных наград Украины и т. д.
Напомним, западные партнеры Украины ввели санкции против Путина еще в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения России.
В дальнейшем под западные санкции попали его бывшая жена, дочери, а также бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую называют матерью еще нескольких детей Путина.