Зеленский подписал указ о санкциях против Путина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российского президента Владимира Путина, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит ссылка﻿ на указ﻿ президента.

Согласно документу, санкции против Путина вводятся бессрочно. Они предполагают:

блокирование активов и имущества;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

запрет на вхождение в территориальные воды и воздушное пространства;

запрет на сделки по ценным бумагам;

отказ в предоставлении виз;

лишение государственных наград Украины и т. д.

Напомним, западные партнеры Украины ввели санкции против Путина еще в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения России.

В дальнейшем под западные санкции попали его бывшая жена, дочери, а также бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую называют матерью еще нескольких детей Путина.