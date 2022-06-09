Стефанишина: три страны Евросоюза выступают против кандидатства Украины

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что три страны Европейского Союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство, сообщает Deutsche Welle.

Об этом она заявила в четверг во время визита в Брюссель.

"В целом примерно семь стран Евросоюза – это не восточноевропейские и не балтийские страны, как вы можете себе представить, – высказывали предложения о каком-то другом формате, предлагая экстракандидатство или условное кандидатство. Было очень много разных предложений, но фактически есть три основных страны, которые сегодня не хотят давать зеленый свет Украине" , – сказала Стефанишина.

Она отказалась уточнять, о каких именно странах идет речь, сказав, что это может навредить принятию окончательного решения относительно предоставления Украине кандидатского статуса.

"Если вы не хотите, чтобы решение было принято 24 числа, то давайте я их (страны) назову, и мы будем сидеть и обсуждать… Я уверена, что 24 июня ни один из лидеров Европейского Союза не сможет сказать Украине "нет" , – считает вице-премьер.

Она подчеркнула, что любые решения, кроме предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе, ослабят сам ЕС.

"Мы настаиваем, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата – это только начало процесса, и не нужно весь свой политический скептицизм и капитал тратить на противостояние этому. Это начало процесса, это шанс, которым Украина либо воспользуется, либо не воспользуется" , – подытожила Стефанишина.

Напомним, в четверг лидеры фракций Европарламента выступили с призывом к саммиту Евросоюза предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление на июньском саммите ЕС, а по Грузии попросили "работать над таким статусом".

В Еврокомиссии заявили, что коллегия, скорее всего, рассмотрит проект заключения по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии 17 июня.

В последнее время появились сообщения о том, что Украине предлагают предоставить только статус потенциального кандидата, однако это вызвало возражения в Киеве, включая беспрецедентное обращение украинских неправительственных организаций к ЕС.