Песков, Шойгу и Лавров: против кого еще ввел санкции Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности (СНБО) о персональных санкциях в отношении представителей российского правительства и Кремля, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит указ президента.

В новый санкционный список попали:

Дмитрий Песков - пресс-секретарь президента России

Михаил Мишустин - премьер-министр РФ

Сергей Шойгу - министр обороны РФ

Сергей Лавров - министр иностранных дел РФ

Владимир Колокольцев - министр внутренних дел РФ

Антон Силуанов - министр финансов РФ

Денис Мантуров - министр промышленности и торговли РФ

Николай Патрушев - секретарь Совбеза РФ

Михаил Мурашко - министр здравоохранения РФ и другие члены правительства

Также под санкции попали заместители российского премьера Александр Новак, Алексей Оверчук, Андрей Белоусов, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, Юрий Борисов, Виктория Абрамченко и Юрий Трутнев.

В отношении членов правительства России введены стандартные для украинского законодательства санкции - от блокирования активов до запрета на въезд.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский ввел санкции против президента России Владимира Путина.

Отметим, члены российского правительства фигурируют и в западных санкционных списках.