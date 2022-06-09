Германия предоставит Украине до 3,5 млн евро на технику для ремонта электросети
Германия предоставит НЭК "Укрэнерго" до 3,5 млн евро на закупку техники для ремонта электросетей, а также предложит кредиты, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен после встречи с министром энергетики Германом Галущенко.
"Обсудила с Германом Галущенко поддержку устойчивости украинской энергосистемы: Федеральное министерство экономики и защиты климата предоставит "Укрэнерго" до 3,5 млн евро на покупку техники для ремонта электросетей, а Федеральное министерство экономического развития и сотрудничества – кредиты через банковскую группу KfW объемом до 22, 5 млн евро. Мы также поддерживаем полную интеграцию в ENTSO-E", – отметила посол.
Напомним, с 16 марта 2022 года украинская энергосистема присоединилась к Единой энергосистеме Европы ENTSO-E.