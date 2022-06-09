Подоляк прокомментировал планы Кремля аннексировать Юг и Донбасс

На попытки России аннексировать захваченные территории южных и восточных областей мировое сообщество должно отреагировать санкциями, сообщает Деловая столица.

Об этом написал в своем Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Какие-либо разговоры о возможности ослабления санкций в отношении России на фоне подготовки аннексии юга и востока Украины категорически недопустимы. Любая попытка "легализовать" оккупированные территории должна получить жесткий санкционный ответ. Кремль должен понимать цену каждого следующего шага" , — подчеркнул Подоляк.

Будь-які розмови про можливість послаблення санкцій щодо ???????? на тлі підготовки анексії півдня й сходу ???????? категорично неприпустимі. Будь-яка спроба "легалізувати" окуповані території має отримати жорстку санкційну відповідь. Кремль повинен розуміти ціну кожного наступного кроку. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 9, 2022

Как сообщалось, ранее так называемый сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что "референдумы" о присоединении к России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей могут состояться в течение года. Депутат Госдумы России, глава ее "международного" комитета Леонид Слуцкий заявил, что "референдумы" по вхождению оккупированных Донецкой, Луганской и Херсонской областей Украины в РФ могут состояться уже в июле.