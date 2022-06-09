Стефанчук: около десяти нардепов из ОПЗЖ находятся за границей

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в настоящее время за границей находятся около десяти народных депутатов из запрещенной фракции ОПЗЖ, сообщает Новое время.

В интервью Український тиждень он рассказал, что некоторые выехали в Европу, хотя поддерживают Россию.

"Часть из них, поддерживая Россию, почему-то уехали в Европу, это для меня остается парадоксом. Но я все-таки надеюсь, что они вспомнят, как приносили присягу народного депутата Украины, вернутся домой и предстанут перед украинским судом. А дальше получат соответствующее наказание и искупят свою вину" , — заявил Стефанчук.

Он добавил, что эти нардепы не получают заработную плату. Кроме того, среди них нет депутатов, которые находятся в командировке с первых дней полномасштабного наступления. Подобным прикрывался нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович — в начале марта он говорил, что находится в Израиле и вылетел туда «по официальному приглашению парламента».

Стефанчук также сообщил, что еще два нардепа ОПЗЖ находятся на оккупированных территориях, но они якобы находятся там не по своей воле. Глава Совета говорит, что исчерпывающей информации о них нет.

20 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией на время военного положения. В частности, речь шла о таких партиях, как ОПЗЖ, Партия Шария, Опоблок и Наши.

28 марта партия Оппозиционная платформа при жизни заявила о приостановлении своей деятельности.

14 апреля на заседании Верховной Рады объявили о приостановлении деятельности фракции Оппозиционная платформа — За жизнь.

21 апреля в Раде объявили о создании депутатской группы Платформа за жизнь и мир, в которую вошли представители запрещенной партии Оппозиционная платформа — За жизнь. Возглавил группу Юрий Бойко.

3 мая Верховная Рада приняла Закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий (7172−1), предусматривающий расширенный перечень оснований для запрета политических партий, в частности пророссийского толка. За проголосовали 330 нардепов. 14 мая этот закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.