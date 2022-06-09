Bloomberg: российские авиакомпании хотят укрыться от санкций в Турции

Некоторые авиакомпании из России рассматривают возможность перевода своего бизнеса в Турцию во избежание санкций, запрещающих им лизинг и обслуживание и ремонт самолетов, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в публикации Bloomberg.

По данным источников издания, российские туристические операторы Pegas Touristik и Anex Tour, владеющие авиакомпаниями Nordwind и Azur Air, могут открыть новые компании в Турции и уже вели переговоры с лизинговыми компаниями по получению самолетов.

Поскольку Nordwind и Azur Air не попали под индивидуальные санкции, юридически создание турецких авиакомпаний не будет нарушать санкционный режим.

Как утверждает Bloomberg, Anex Tour может создать новое подразделение в турецкой Анталии и возьмет в лизинг флот судов Boeing; кроме того, перевозчик ведет переговоры с несколькими другими участниками рынка, в частности, чартерной авиакомпанией Tailwind.

Pegas Touristik в свою очередь обдумывает создание новой авиакомпании Southwind, которая может начать первые рейсы из Турции уже этим летом. Туроператор также рассматривает возможность возобновления деятельности по авиаперевозкам в Армении.

В войне России против Украины Турция пытается держаться равноудаленной позиции, хотя разрешает экспорт вооружений в Киев.

В то же время Анкара зависима от туристов из России, число которых в 2021 году, несмотря на пандемию коронавируса, составляло пять миллионов.

О том, что российские перевозчики могут обходить санкции из-за Турции, "Европейская правда" писала еще в начале мая в материале: Три компании для россиян: как Турция помогает агрессору обходить санкции.