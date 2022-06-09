The Guardian: Запад оценивает российские потери в Украине в 20 тысяч человек

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине до 20 тысяч своих солдат, считают западные официальные лица, сообщает Новое время.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление неназванного западного чиновника.

По словам чиновника, по данным Запада, потери России составляют от 15 до 20 тысяч погибших. Он сказал, что назвать более точное количество потерь сложно.

Неназванный чиновник также заявил, что как с российской, так и с украинской стороны есть «значительные потери»:

«Но украинцы воюют за свою родину, и они преимущественно занимают хорошо укрепленные оборонительные позиции, поэтому в этом отношении у них есть преимущество перед россиянами».

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 9 июня, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 31 700 человек личного состава. Это вдвое больше, чем официальные потери СССР в Афганистане за десять лет войны.

9 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что ежедневно в боях Украина теряет до сотни своих бойцов убитыми и до 500 ранеными.