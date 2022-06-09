Совет Безопасности ООН пополнится пятью новыми непостоянными членами

С января 2023 года и в течение двух следующих лет новыми пятью непостоянными членами Совета Безопасности ООН будут Эквадор, Мальта, Мозамбик, Швейцария и Япония, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила пресс-служба ООН в четверг.

Включение Эквадора в Совбез ООН поддержали 190 членов Генеральной Ассамблеи Организации, Японии – 184, Мальты – 185, Мозамбика – 192, а Швейцарии – 187.

Непостоянные члены Совета Безопасности ООН избираются на двухлетний срок простым большинством голосов Генассамблеи с соблюдением принципа равномерного географического распределения.

На голосовании в четверг выбирали две страны-представительницы Азиатско-Тихоокеанского и Африканского региона, одну – региона Латинской Америки и Карибских островов и две – региона Западной Европы и других государств.

Непостоянные члены Совбеза ООН не имеют права вето при принятии решений как постоянные члены. В то же время решение органа действует только тогда, когда за него высказались не менее девяти членов, поэтому голоса непостоянных членов тоже имеют вес.

Эквадор, Мальта, Мозамбик, Швейцария и Япония заменят в Совете Безопасности ООН Индию, Ирландию, Кению, Мексику и Норвегию, полномочия которых завершаются в 2022 году.