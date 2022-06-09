ОВА: россияне сбрасывают с дронов гранаты на пограничные села Сумщины
Российские оккупанты с беспилотников сбрасывают боевые гранаты на пограничные села Сумщины, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
Около 10 утра россияне запустили три дрона-камикадзе с боеприпасами по селам возле Краснополья. В 16 часов на громаду Краснополья с квадрокоптера россияне сбросили осколочный гранатный выстрел.
В результате атаки пострадавших нет, однако пострадало одно здание.
Живицкий сообщал, что 9 июня украинский военный самолет сбил российскую ракету в небе над Сумщиной.