Подоляк: каждый день погибает 100-200 украинских защитников

Подоляк: каждый день погибает 100-200 украинских защитников
Фото: president.gov.ua

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что потери украинских военных сейчас составляют от 100 до 200 человек в день, сообщает Украинская правда.

Об этом Подоляк рассказал в комментарии Newshour BBC World Service.

По его словам, одной из главных причин большого количества потерь является отсутствие паритета между украинскими и российскими военными возможностями.

Он добавил, что Украине нужны сотни самых мощных артсистем, которые может предоставить Запад.

Также Украине нужно до 300 ракетных систем, чтобы получить достижение паритета с огневой мощностью России и освободить оккупированную территорию.

"Пока Россия не потерпит серьезное военное поражение, никакая форма диалога не будет возможной, и они будут продолжать пытаться захватить часть нашей страны".

Предыстория:

  • 1 июня президент Владимир Зеленский заявил, что на поле боя ежедневно погибают 60-100 украинских военных, а 500 получают ранения.
  • Россия в последний раз называла свои потери 25 марта 2022 года – 1351 убитых военнослужащих, 3825 раненых. В Генштабе ВСУ по состоянию на 9 июня считают, что Россия уже потеряла на войне примерно 31 700 военных.
  • Украина последний раз сообщала общие потери 16 апреля. Тогда Зеленский сообщил, что за время войны РФ против Украины погибли от 2500 до 3000 украинских военных, еще около 10 000 ранены.

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