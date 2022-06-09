Нацполиция: в Херсоне произошло ДТП с участием российских военных

В центре Херсона произошло ДТП с участием российских военных. Погиб 35-летний пассажир легкового автомобиля, сообщает Суспільне.

Об этом сообщила представитель Нацполиции Херсонской области Татьяна Скуба.

По ее словам, правоохранители пересмотрели видео-публикацию одного из местных телеграмм-каналов.

"Транспортное средство "Урал", принадлежащее российским военным, ехал из микрорайона Шуменский в противоположной стороне. Военный автомобиль нарушил правила дорожного движения, потому что двигался по односторонней полосе и повернул под мост. В результате чего произошло столкновение с гражданским легковым автомобилем. Пассажир легковой машины погиб на месте", - рассказала Татьяна Скуба.

Данные о других пострадавших в ДТП устанавливаются. По факту происшествия внесли сведения в реестр судебных расследований по факту "Нарушения законов и обычаев войны".

В областном терцентре экстренной медицинской помощи комментировать произошедшее отказались, ссылаясь на отсутствие руководства.