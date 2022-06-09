Зеленский провел телефонный разговор с Макроном: обсудили путь Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Украинский глава проинформировал коллегу о ситуации на фронте, сообщает Новое время.

"Провел очередной телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Проинформировал о ситуации на фронте. Обсудили дальнейшую оборонную поддержку и работу над гарантиями безопасности. Отдельное внимание – пути Украины в ЕС, координируем шаги" , – написал Зеленский в своем Twitter.