Зеленский: На Запорожье планы оккупантов срываются
Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте по итогам 106 дней полномасштабной войны, сообщает Новое время.
По словам главы государства, за сутки фронтовая ситуация существенно не изменилась, Северодонецк, Лисичанск и другие города на Донбассе, которые российские оккупанты считают ключевыми мишенями, держатся.
"Определенный позитив в Запорожской области, где удается срывать планы оккупантов. Постепенно продвигаемся вперед в Харьковской области, освобождая нашу землю. Держим оборону на Николаевском направлении".
Зеленский поблагодарил всех защитников и защитниц Украины, благодаря которым страна выдержала 106 дней полномасштабной войны.
Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров предположил, что российские оккупанты готовятся к отступлению из города. По его словам, защитники Украины создали россиянам серьезные проблемы в Херсонской области, поэтому оккупанты перебрасывают туда часть своих войск.