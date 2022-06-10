Министры обороны Украины и Германии обсудили будущий пакет военной помощи

Министр обороны Украины Алексей Резников и его немецкая коллега Кристин Ламбрехт провели переговоры. Они обсудили суть будущего пакета военной помощи, сообщает Новое время.

"Мы обсуждали суть будущего пакета помощи в сфере безопасности из Германии в Украину. С нетерпением жду обещанной поддержки" , — написал министр обороны в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что система Iris-T, которую Германия обещала предоставить Украине, будет передана не ранее ноября-декабря. Аналогичная ситуация и с кольцевым обменом с Грецией, в рамках которого страна должна получить от Германии 50 бронетранспортеров типа Marder.