Guardian: без украинской пшеницы Африку ждет серьезный голод

В случае, если экспорт пшеницы из Украины не возобновится, Африка окажется в ситуации очень серьезного голода, который может дестабилизировать континент. Об этом заявил президент Сенегала Маки Салл.﻿ Об этом, со ссылкой на The Guardian, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Он также призвал Россию и Украину обеспечить безопасный проход судов с пшеницей из украинских портов. Салл возлагает серьезные надежды в разрешении кризиса продовольствия на ООН, которая должна взять на себя главную роль в переговорах.

Напомним, ранее стало известно, что Салл после посещения России планировал приехать в Киев, но новых деталей о его визите пока не сообщалось.