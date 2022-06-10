Минагрополитики: в 2023 году урожай может быть меньше на 40%

Первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что в следующем году урожай в Украине может быть меньше на 40% из-за полномасштабного российского вторжения. Украина потеряла 25% пахотных земель, сообщает Новое время.

"Мы ожидаем, что урожай будет примерно на 35% меньше, чем в предыдущие годы, то есть примерно на 30 млн тонн меньше, на 35-40% меньше, почти половина урожая в прошлом году" , — сказал замминистра.

По данным ведомства, приблизительно 500 тысяч тонн зерна Россия украла из оккупированных территорий.

Ранее министр агрополитики Николай Сольский заявил, что дефицит украинского зерна на мировом рынке, вызванный блокадой морских портов Россией, приведет к глобальной продовольственной панике. Мировой рост цен на продовольствие может составить 20-30%.