CNN: истребитель ВВС Китая упал на жилой квартал, есть погибший

Китайский военный самолет упал в жилом квартале в городе Санъян в центральном Китае. В результате происшествия погиб по меньшей мере один человек, несколько человек ранены.﻿ Об этом, со ссылкой на CNN, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Истребитель J-7 ВВС Народно-освободительной армии Китая, выполнявший учебное задание в провинции Хубэй, разбился, повредив несколько домов. По официальным данным, один человек погиб, двое получили ранения.

Пилот, получивший легкие травмы, успешно катапультировался из самолета и спрыгнул с парашютом на землю. И пилот, и раненые мирные жители были отправлены в больницы.

Крушение самолета стало причиной пожара сразу нескольких домов близ аэропорта Лаохэкоу в городе Сянъян провинции Хубэй. По сообщению государственных СМИ, причина крушения еще выясняется, начато внутреннее расследование.