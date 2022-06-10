ОК Юг: У оккупантов нет сил и ресурсов для наступления

Оперативное командование Юг сообщает, что за прошедшие сутки, 9 июня, украинские войска на южном направлении уничтожили 33 оккупанта, несколько единиц техники и три состава боеприпасов, сообщает Новое время.

"Обстановка в нашей операционной зоне остается стабильно напряженной. Противник ведет боевые действия на занимаемых рубежах, укрепляется и минирует происки к своим позициям. Сил, ресурсов и мотивации вести наступательные действия нет" , — говорится в сообщении.

Украинская авиация нанесла серию ударов по опорному пункту, местам скопления техники и личного состава, по настроенной понтонной переправе и полевым составам противника в пяти разных населенных пунктах Херсонщины.

По результатам авиаударов и выполнению ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач уничтожены 33 захватчика, реактивная система залпового огня Град, несколько единиц бронированной техники, три состава боеприпасов и два — горюче-смазочных материалов. Остальные вражеские потери уточняются.

Также, корабельная группировка черноморского флота держит наготове к осуществлению ракетных ударов четыре надводных корабля и одну подводную лодку, вместе с ними на дежурстве один ВДК.