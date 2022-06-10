В Украине возобновили производство легковых автомобилей

Автомобильный завод "Еврокар" в Соломоново Закарпатской области 10 июня возобновляет производство автомобилей. Так, предприятие получило 80 машинокомплектов, из которых в ближайшие дни будут собраны готовые товарные машины.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-службу компании, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Первую партию из 80 автомобилей составили кроссоверы Kodiaq и Karoq. С ростом спроса предприятие готово наращивать производство автомобилей. Свободные помещения завода и дальше будут служить центром проживания временно перемещенных лиц.

Ранее сообщалось, что крупнейший украинский автозавод превратили в центр оказания помощи беженцам. Предприятие "Еврокар", которое выпускает автомобили Skoda, в части своих промышленных корпусов приняло переселенцев.