В Совет Безопасности ООН вошли новые страны: список

Генеральная Ассамблея ООН своим голосованием выбрала на роль непостоянных членов Совета Безопасности пять стран: Эквадор, Японию, Мальту, Мозамбик и Швейцарию.﻿ Об этом, со ссылкой на Укринформ, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Новые страны приступят к работе в составе Совбеза ООН с 1 января 2023 года. Новоизбранные члены заменят Индию, Ирландию, Кению, Мексику и Норвегию.

В Совет Безопасности ООН входят 15 стран – пять постоянных членов и десять непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей на два года. Чтобы получить место непостоянного члена СБ, за страну должны проголосовать не менее двух третей Генассамблеи.