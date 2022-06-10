США предложили создать коалицию стран, вводящих санкции против РФ
Министр финансов США Джанет Йеллен предложила создать коалицию стран, вводящих санкции против России. По мнению министра, это поможет сделать санкции более действенными. Об этом, со ссылкой на The New York Times, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
В марте Россия заняла первое место в мире по числу введенных санкций, обойдя по этому показателю Иран и Сирию.
"На мой взгляд, нам необходима достаточно многочисленная группа стран, которые были бы согласны вводить санкции против России. Создание такой коалиции необходимо, чтобы сделать санкции более эффективными в глобальном масштабе", - заявила она.