США предложили создать коалицию стран, вводящих санкции против РФ

США предложили создать коалицию стран, вводящих санкции против РФ
Фото: Рixabay

Министр финансов США Джанет Йеллен предложила создать коалицию стран, вводящих санкции против России. По мнению министра, это поможет сделать санкции более действенными.﻿ Об этом, со ссылкой на The New York Times, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

В марте Россия заняла первое место в мире по числу введенных санкций, обойдя по этому показателю Иран и Сирию.

"На мой взгляд, нам необходима достаточно многочисленная группа стран, которые были бы согласны вводить санкции против России. Создание такой коалиции необходимо, чтобы сделать санкции более эффективными в глобальном масштабе", - заявила она.

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