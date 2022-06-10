Дефицит нового жилья: что нужно знать о первичной недвижимости

В начале июня Нацбанк повысил учетную ставку с 10% до 25%.﻿ О том, какое влияние окажет стремительное повышение учетной ставки во время войны на стройки и возможности украинцев приобрести жилье в кредит, а также смогут ли застройщики закончить проекты, начатые до войны – в материале, пишет Леся Панченко, РБК-Украина.

Нас ожидает дефицит нового жилья

Остановка строительных работ, большое количество уничтоженных домов, миграционные процессы, рост стоимости строительных материалов и дефицит рабочей силы – существенные факторы, которые приведут к сокращению объемов строительства в стране. Уже в 2023 году Украина столкнется с дефицитом готового жилья. Такой прогноз дает Владимир Семенцов, управляющий партнер компании INSPI Development.

Увеличение учетной ставки НБУ до 25% фактически исключает развитие любых, даже гипотетических, программ по кредитованию не только застройщиков, но и потенциальных покупателей жилья.

По его словам, во второй половине 2022 года платежеспособный спрос вряд ли существенно возрастет. В условиях отсутствия кредитования это может негативно сказаться на планах застройщиков. Столкнувшись с дефицитом средств, они будут вынуждены приостановить львиную долю своих проектов, концентрируя максимальные усилия на завершении почти готовых объектов.

Так что в зоне риска банкротства могут оказаться не только небольшие компании, строившие преимущественно за средства, полученные с продаж, но и крупные системные застройщики.

Что мешает строить жилье

"Сейчас можно говорить, что первичный рынок находится в стадии хирургического перезагрузки. "Старого” рынка уже больше не существует" , – высказал мнение Владимир Семенцов.

Основные факторы, повлекшие изменения на первичном рынке:

отсутствие покупателей-инвесторов, готовых вкладывать средства в недостроенный объект (из-за сложностей с бизнесом, необходимостью жить за пределами страны и придерживания имеющихся ресурсов до окончания войны);

дефицит строительных материалов и отсутствие налаженных новых логистических цепочек;

нехватка собственных средств девелоперов для полноценного возведения ЖК, невозможность привлечения банковских кредитов и затрудненный поиск соинвесторов в объектах, готовностью более 40%, в которых реализовано уже более 40-50% квартир;

дефицит квалифицированных кадров и рабочей силы;

непрогнозируемость войны – отсутствие гарантий безопасности и перспектив завершения не только активных боевых действий, но и ракетных обстрелов;

тяжелая экономическая ситуация в стране и высокая реальная инфляция.

Как война влияет на цены в новостройках

С учетом этих факторов, сейчас фактически невозможно сложить объективную цену квадратного метра. Ведь цены на стройматериалы, по данным девелоперов, с марта по май выросли в среднем на 15-20% и в последующие месяцы они могут увеличиться еще как минимум на 10%. Рост стоимости строительных материалов на 15-20% добавляет к стоимости кв. м в среднем от 5% до 10%.

"Понимаем, что в среднем возведение жилого комплекса продолжается до 2-х лет и прибыль обычно рассчитывается на этапе планирования ЖК. Фактически, большинство девелоперов оказались в "ловушке неопределенности", что делает вложение средств на этапе строительства достаточно рискованным", –считает эксперт.

Последствия войны фактически заставят девелоперов постепенно отказаться от продажи квартир на этапе строительства зато все усилия направить на привлечение достаточного финансирования, соблюдение сроков строительства и поиска новых форм инвестирования.