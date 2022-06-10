Генштаб: мотострелковое подразделение войск РФ отказалось воевать

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился подробностями с фронта на сто седьмые сутки противостояния российскому полномасштабному вторжению﻿. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

На Волынском и Полесском направлениях подтверждено привлечение к охране границы в Гомельской области подразделений специальной бригады внутренних войск Беларуси.

На Северском направлении со стороны россиян ведение активных действий не отмечается, признаков создания ударных группировок и перемещения отдельных подразделений не обнаружено. Враг обстрелял из минометов районы населенных пунктов Середина-Буда, Рожковичи, Сеньковку и Сопич.

На Слобожанском направлении противник силами до 30 батальонных тактических групп ведет боевые действия. Оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания действий войск Сил обороны и недопущения их дальнейшего продвижения и выхода на линию Государственной границы.

На Харьковском направлении россияне продолжают оборонные действия. Основные усилия противника сосредотачиваются на удержании занятых рубежей. Для недопущения перехода в наступление наших войск агрессор совершал артиллерийские обстрелы украинских позиций.

На Славянском направлении противник активных действий не проводил, сосредотачивает свои войска, пытается создать условия для возобновления наступления.

На Донецком направлении враг продолжает огневое поражение наших подразделений по всей линии столкновения, наносить ракетные и авиационные удары, в том числе и по населенным пунктам.

На Лиманском направлении российские оккупанты активных действий не предпринимали. Обстреливали из артиллерии районы населённых пунктов Григоровка и Серебрянка.

На Северодонецком направлении противник безуспешно пытается установить полный контроль над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении оккупанты активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию. Подразделения противника пытались вести штурмовые действия в направлении населенных пунктов Нирково и Николаевка. Украинские воины нанесли огневое поражение. Россияне с потерями отошли.

Враг пытался провести разведку боем в направлении населенных пунктов Нагорное и Берестово. Получил отпор и отошел.

Противник ведет наступление в направлении Воздвиженка – Роты, имеет частичный успех, закрепляется на занятых рубежах.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказывает систематическое огневое влияние по позициям наших подразделений с целью сковывания действий.

На Южнобужском направлении подразделения врага ведут оборону. В целях усиления группировки противник провел перемещение подразделений.

Россияне принимают меры по инженерному оборудованию ранее занятых рубежей. В частности, отмечается установление минных заграждений в районе населенного пункта Высокополья.

"Несмотря на принудительные меры, проводимые командованием оккупационных войск, и далее фиксируются отказы от участия в боевых действиях подразделений, укомплектованных принудительно мобилизованным личным составом из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей" , — отметили в Генштабе.﻿

Там пишут, что из-за потерь, полученных во время боев с украинскими защитниками в Харьковской области, мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боевых действиях.

Кроме того, за прошедшие сутки защитниками и защитницами Украины на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены десять танков, семь артиллерийских систем, четыре боевых бронированных машины, три специальных бронированных автомобиля, четыре единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника.

Подразделениями противовоздушной обороны были сбиты пять беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Украинская авиация нанесла серию ударов по опорным пунктам, местам скопления техники и личного состава и полевым составам противника в районах пяти разных населенных пунктов Херсона.