Посол Украины призвал Берлин ускорить поставки оружия

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что пока нет ясности, когда Берлином будут поставлены реактивные системы залпового огня и систем ПВО, сообщает Европейская правда.

"Мы ожидаем, что правительство быстро выполнит это обещание, потому что нашим войскам нужна эта система вооружения как можно быстрее, чтобы оградить украинское мирное население от варварских нападений России и сломать огромное военное превосходство" , - сказал Мельник.

Посол также подчеркнул, что одной единицы системы IRIS-T SLM мало.

"Мы призываем расширять этот проект в сфере IRIS на будущее, потому что в среднесрочной перспективе нам нужно еще как минимум 10 таких систем с боеприпасами для усиления обороноспособности Украины" , - подчеркнул посол.

"Это может изменить игру, это станет прецедентом, если бы Германия впервые поставляла не старое тяжелое вооружение, а действительно современное" , - добавил он.

Канцлер Олаф Шольц ранее подчеркивал, что целые города могут быть защищены от нападений посредством этой системы.

"Мы надеемся, что первая система будет доступна украинской армии уже в конце октября. Мы действительно уверены, что этот термин будет соблюден благодаря очень тесному конфиденциальному сотрудничеству с производителем" , - сказал Мельник.

Ранее сообщалось, что, несмотря на заявления Шольца об увеличении военной помощи Украины, она пока не получила ни одной единицы немецкого вооружения.