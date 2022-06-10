ОВА: оккупанты обстреляли Днепропетровскую область

Ночью и утром российские войска обстреляли Днепропетровщину, есть разрушения и пострадавшая. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночью враг снова обстрелял Криворожский район. Под огонь попали сразу три общины. В Зеленодольской общине есть разрушения. 41-летняя женщина получила осколочное ранение. В Широковской и Апостоловской - никто не пострадал" , - говорится в сообщении.

Утром, 10 июня, оккупанты нанесли ракетный удар по Днепровскому району. Предварительно, без пострадавших, детали уточняются.

Также утром в Днепре загорелся пожар, однако он не связан с обстрелами. Как сообщил Резниченко, горело одно из предприятий города, огонь уже усмирили.