США отреагировали на "смертный приговор" британцам в "ДНР"

Госсекретарь США Этони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен вынесением смертного приговора трем иностранным гражданам в так называемой ДНР и призывают РФ соблюдать нормы гуманитарного права, сообщает Европейская правда.

"Мы серьезно обеспокоены сообщениями о фиктивном "суде" и приговорами комбатантам, которые законно служат в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным" , - говорится в сообщении.

We are gravely concerned by reports of a sham “trial” and its judgements against lawful combatants serving in Ukraine’s Armed Forces. We call on Russia and its proxies to respect international humanitarian law, including the rights and protections afforded prisoners of war. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 9, 2022

Ранее Министерство иностранных дел Украины заявило, что "суд" над гражданами Великобритании в оккупированном Донецке ничтожен и носит пропагандистский характер. Министр иностранных дел Великобритании также осудила "приговор к смертной казни" британцев в оккупированном Донецке.

Напомним, 9 июня российские СМИ сообщили, что двое британских подданных, 28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер, предстали перед судом на подконтрольной России территории в Донецке, где их признали виновными в найме и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение так называемого конституционного строя непризнанной псевдореспублики "ДНР". Согласно сообщениям, они были приговорены к смертной казни вместе с гражданином Марокко Сааудуном Брахимом.