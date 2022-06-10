Из Николаева выехало более половины населения

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России из Николаева выехали более половины жителей. Однако точное число пока неизвестно, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

По его словам, из 480 тысяч жителей в городе осталось около 230 тысяч.