Гайдай: в Северодонецке продолжаются боевые действия

Боевые действия в Северодонецке и населённых пунктах Горной и Попаснянской общин продолжаются. Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Так, россияне пытались вести штурмовые действия в направлении Ниркового и Николаевки, с потерями отошли. Там от обстрелов врага разрушены еще девять домов. На северо-западной окраине Тошковки ВСУ отразили вражеский штурм.

Также зафиксированы разрушения 15 домов в Орехове, шестерых – во Врубовке, четырех – в Лисичанске, еще четырех – в Горном. Серьезные разрушения понес поселок Синецкий на окраине Северодонецка.

"Северодонецк держится, однако россияне уничтожают все на своем пути" , – отметил он.