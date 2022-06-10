Adidas не планирует возобновлять деятельность в РФ
Российские СМИ сообщают, что немецкая группа по производству спортивной обуви, одежды и аксессуаров Adidas AG не намерена возобновлять коммерческую деятельность в РФ в ближайшее время, сообщает Экономическая правда.
"Работа магазинов Adidas и интернет-торговля в России приостановлена к дальнейшему распоряжению, это касается и доставки товаров в Россию. Пока нет планов по возобновлению деятельности", - сказала представитель компании.
Спортивный бренд Adidas ещё в марте заявил, что закрывает свои магазины в РФ, однако пока не выходит из российского рынка.
Adidas AG объявила о приостановлении сотрудничества с российским футбольным союзом "с немедленным вступлением в силу" из-за вторжения РФ в Украину и на фоне международных санкций против России.