Зеленский: Теневой экономики больше не будет

Владимир Зеленский настаивает, что, учитывая постоянную военную угрозу со стороны России, в украинской экономике теперь не может быть "теневого" компента, сообщает Экономическая правда.

Президент рассказал, что провел совещание с правительством по экономическим вопросам. Чиновники согласились, что нужно как можно скорее разработать государственную поддержку малого бизнеса по предоставлению денежных грантов.

"Мы уже должны привыкать к тому, что в обществе могут быть только две части: те, кто защищает нашу Независимость и те, кто работает так, чтобы обеспечить эту защиту.

Конечно, я понимаю, что в части наших регионов любая экономическая активность – официальная или неофициальная – является просто выживанием. Но если мы говорим о нормальной, стабильной, крепкой жизни общества, работе государства, о нашей обороне, то должны понимать: есть те, кто служит, и есть те, кто обеспечивает своей работой тех, кто служит.

Следовательно, это официальная занятость. Это уплата налогов. Это максимальное расширение экономических возможностей на легальной почве. Это и полная модернизация государственных институтов.

Все, кто работает в украинской политике, влияет на общественную дискуссию, должны осознать, что "теневого" в стране больше не будет".

Также, по словам президента, приоритетом украинской экономики должны стать предприятия в области обороны и безопасности. Государство должно работать над привлечением высокотехнологичных компаний на украинский рынок, в частности, через создание "индустриальных парков" и привлекательных условий ведения бизнеса в стране.