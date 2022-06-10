В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о потерях российских войск в живой силе и технике.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 31 900 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1409 (+11) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3450 (+12) ед,

артиллерийских систем – 712 (+1) ед,

РСЗО - 222 (+9) ед,

средств ПВО – 97 (+1) ед,

самолетов – 212 (+0) ед,

вертолетов – 178 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 (+10),

крылатых ракет – 125 (+0),

кораблей /катеров - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2438 (+17) ед,

специальной техники – 54 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Бахмутском направлениях.

Данные уточняются.