В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о потерях российских войск в живой силе и технике.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 31 900 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1409 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3450 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 712 (+1) ед,
- РСЗО - 222 (+9) ед,
- средств ПВО – 97 (+1) ед,
- самолетов – 212 (+0) ед,
- вертолетов – 178 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 (+10),
- крылатых ракет – 125 (+0),
- кораблей /катеров - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2438 (+17) ед,
- специальной техники – 54 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Бахмутском направлениях.
Данные уточняются.