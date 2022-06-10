Япония запретила экспорт грузовиков и спецтехники в Россию

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда сообщил, что Токио запретил поставлять в Россию грузовые автомобили, самосвалы и бульдозеры. Решение вступает в силу с 17 июня, сообщает Деловая столица.

По словам министра, решение принято в связи с решением Кабинета министров Японии о запрете на экспорт в Россию продукции, что "способствует укреплению промышленной инфраструктуры".

Санкции связаны с вторжением России в Украину.

Известно, что Япония объявила новые санкции против 70 компаний, 133 человек из Российской Федерации и "ЛДНР". Также Япония ввела санкции против банковской системы России и Белоруссии.