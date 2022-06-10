ОГП: в результате агрессии РФ в Украине ранен 491 ребенок

Более 754 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По состоянию на утро 10 июня официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 263, возросло число раненых – 491. Данные уточняются.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 192, Харьковской – 132, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

Во вторник, 7 июня, в результате обстрелов оккупантами с. Роты Донецкой области получили ранения двое детей 14 и 17 лет.

8 июня в Николаевской области в результате взрывной волны пострадал 11-летний мальчик.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1971 учебное заведение, 194 из них разрушены полностью.