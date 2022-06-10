ГУР МО: Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы

Украина уже почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы в войне с Россией. ВСУ использует от 5 до 6 тысяч артиллерийских снарядов в день. ﻿Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, со ссылкой на The Guardian, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По его словам, Украина проигрывает России на фронтах, и теперь почти полностью зависит от западного оружия, чтобы сдержать Россию.

"Сейчас это артиллерийская война. Теперь будущее будет решаться на передовой, а мы проигрываем в артиллерии. Все теперь зависит от того, что даст нам Запад. У Украины есть одна артиллерийская установка против 10-15 российских. Наши западные партнеры дали нам около 10% от того, что у них есть" , – заявил он.

По словам Скибицкого, украинские военные теперь используют снаряды 155 калибра по натовскому стандарту.