В Минагрополитики прокомментировали заявление Лаврова о необходимости разминирования портов

Заместитель министра агрополитики и продовольствия Тарас Высоцкий опроверг слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что вопросы экспорта зерна из Украины могут быть решены, но Украине необходимо разминировать акваторию моря, чтобы обеспечить безопасный проход кораблей. Об этом, со ссылкой на CNN, сообщает Деловая столица.

"Это неправда. Проблема в российских военных кораблях, а не в Украине. Пока они не позволяют реально безопасно удерживать гражданские корабли в украинских портах. Пока Украина не получит гарантии безопасности от имени международных партнеров, мы не можем говорить о том, что эти корабли выходят" , — сказал Высоцкий.

Он отметил, что территорию можно разминировать быстро, но сначала должна закончиться война.

"Украина готова выполнить все обязательства по поставке необходимого продовольствия для международной продовольственной безопасности. Поэтому суть очень ясна: Россия должна остановить войну" , — подчеркнул замминистра.

Высоцкий добавил, что Россия уже украла на оккупированных территориях около 500 тысяч тонн зерна.