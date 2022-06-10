Киевский завод, по которому ударили ракетами, возобновил работу
Глава "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил, что Дарницкий вагоноремонтный завод вернулся к работе после обстрела российских оккупантов 5 июня, сообщает Украинская правда.
"Два дня на заводе продолжались следственные действия. Правоохранительные органы зафиксировали результаты обстрелов. Еще день разгребали завалы. Благодарен местным активистам, которые в этом помогли.
А уже к четвертому дню завод вернулся к работе. Начинаем работать в тех цехах, где это возможно. Переносим уцелевшее оборудование из разрушенных цехов.
Возобновляем ремонт вагонов. Потому что нам нужно наращивать экспорт".
Ранее "Укрзализныця" сообщала, что войска РФ ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу (4 ракеты), но подчеркнули - никаких "танков", о которых говорит российская пропаганда, там нет.