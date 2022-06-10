Киевский завод, по которому ударили ракетами, возобновил работу

Глава "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил, что Дарницкий вагоноремонтный завод вернулся к работе после обстрела российских оккупантов 5 июня, сообщает Украинская правда.

"Два дня на заводе продолжались следственные действия. Правоохранительные органы зафиксировали результаты обстрелов. Еще день разгребали завалы. Благодарен местным активистам, которые в этом помогли.

А уже к четвертому дню завод вернулся к работе. Начинаем работать в тех цехах, где это возможно. Переносим уцелевшее оборудование из разрушенных цехов.

Возобновляем ремонт вагонов. Потому что нам нужно наращивать экспорт".

Ра﻿нее "Укрзализныця" сообщала, что войска РФ ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу (4 ракеты), но подчеркнули - никаких "танков", о которых говорит российская пропаганда, там нет.