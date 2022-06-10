СБУ: политтехнологу Медведчука объявлено о подозрении в госизмене

По материалам Службы безопасности Украины подозрение в государственной измене предъявили политтехнологу народного депутата, кума президента России Виктора Медведчука﻿. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Объявление подозрения в государственной измене стало возможным после заключения комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы.

"Согласно выводу, высказывания и деятельность политтехнолога были направлены на ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины" , — говорят в СБУ.

Силовики изъяли вещи и документы, подтверждающие связи политтехнолога с Россией

Во время обысков силовики изъяли вещи и документы, подтверждающие связи политтехнолога с Россией. Среди них – аналитические материалы по проведению "денацификации и демилитаризации Украины" .

"В настоящее время продолжаются мероприятия по подтверждению возможного использования этих и других материалов при планировании полномасштабного вторжения РФ в Украину" , — отмечают в ведомстве.

Политтехнолог часто участвовал в пропагандистских эфирах на РосТВ

По данным следствия, политтехнолог был связан с сотрудниками спецслужб РФ, действовавшими в Украине под дипломатическим прикрытием. Он часто участвовал в пропагандистских эфирах на российском телевидении и возглавлял группу экспертов.

По данным следствия, политтехнолог был связан с сотрудниками спецслужб РФ

СБУ не указывает имя подозреваемого. Но, пишет "Украинская правда"﻿, соратником и политтехнологом Медведчука был Михаил Погребинский.