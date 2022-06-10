СБУ: политтехнологу Медведчука объявлено о подозрении в госизмене
По материалам Службы безопасности Украины подозрение в государственной измене предъявили политтехнологу народного депутата, кума президента России Виктора Медведчука. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Объявление подозрения в государственной измене стало возможным после заключения комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы.
"Согласно выводу, высказывания и деятельность политтехнолога были направлены на ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины", — говорят в СБУ.
Во время обысков силовики изъяли вещи и документы, подтверждающие связи политтехнолога с Россией. Среди них – аналитические материалы по проведению
"денацификации и демилитаризации Украины".
"В настоящее время продолжаются мероприятия по подтверждению возможного использования этих и других материалов при планировании полномасштабного вторжения РФ в Украину", — отмечают в ведомстве.
По данным следствия, политтехнолог был связан с сотрудниками спецслужб РФ, действовавшими в Украине под дипломатическим прикрытием. Он часто участвовал в пропагандистских эфирах на российском телевидении и возглавлял группу экспертов.
СБУ не указывает имя подозреваемого. Но, пишет "Украинская правда", соратником и политтехнологом Медведчука был Михаил Погребинский.